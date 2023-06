Arrestato Marcello Minenna | ex direttore dell’Agenzia delle Dogane

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’exe dei Monopoli,, è statonell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì. Ora, l’attuale assessore all’Ambiente della Regione Calabria ed ex assessore del Comune di Roma, si trova ai domiciliari. Su disposizione della Dda di Bologna, sono state arrestate diverse persone: tra di loro ci sono anche un ex parlamentare, funzionari della prefettura di Ravenna e dell’Ausl Romagna. Sono stati 34 i provvedimenti cautelari emessi in totale. L’indagine riguarda episodi di corruzione ed è nata in seguito a un’inchiesta sul traffico di droga. L’ex parlamentare, secondo quanto emerso finora, sarebbe stato in carica fino al 2018. L'articolo LA NOTIZIA.