Arrestato Marcello Minenna | è ai domiciliari

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) –è stato sottoposto agli arrestinell'ambito di un'inchiesta della procura di Forlì. Il provvedimento per l'attuale assessore all'Ambiente, alle Partecipate, alla Programmazione unitaria e ai Progetti strategici, della Regione Calabria ed ex direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato eseguito dalla polizia. L'arresto è arrivato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Forlì e della Dda di Bologna che ha emesso in totale 34 provvedimenti cautelari. L'indagine riguarda alcuni episodi di corruzione ed è scaturita da un'inchiesta sul traffico di droga. Tra gli altri sarebbero stati arrestati anche un ex parlamentare, funzionari della prefettura di Ravenna e dell'Ausl Romagna.