Arrestato Marcello Minenna | è ai domiciliari

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) –è stato sottoposto agli arrestinell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì. Il provvedimento per l’attuale assessore all’Ambiente, alle Partecipate, alla Programmazione unitaria e ai Progetti strategici, della Regione Calabria ed ex direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato eseguito dalla polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

14.18 Corruzione,ex capo Doganenell'ambito di un'inchiesta forlivese l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane,Minenna. Attuale assessore calabrese all'Ambiente ed ex assessore comunale a Roma, Minenna è ai ......indagini sul traffico di droga L'ex direttore dell'Agenzia delle DoganeMinenna, attuale assessore all'ambiente della Regione Calabria ed ex assessore del Comune di Roma, è stato...ROMA. L'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane,Minenna, attuale assessore all'ambiente della Regione Calabria ed ex assessore del Comune di Roma, è statonell'ambito di un'inchiesta della procura di Forlì e si trova ai ...

Inchiesta mascherine: arrestato Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Corriere della Sera

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - L'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane Marcello Minenna, attuale assessore all'ambiente della Regione Calabria ed ex assessore del Comune di Roma, è stato arrestato ...(Adnkronos) - Marcello Minenna è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura di Forlì. Il provvedimento per l'attuale assessore all’Ambiente, alle Partecipate, ...