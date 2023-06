Arrampicata sportiva | Giochi Europei oggi | orari 22 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023)giovedì 22l’fa il suo debutto agli European Games 2023, competizione multiche va in scena a Cracovia (Polonia). Questa disciplina, presente anche alle Olimpiadi (a Parigi 2024 assegnerà quattro titoli, due per sesso), esordirà con lo speed femminile, ovvero la specialità più veloce. L’Italia si vuole giocare le sue chance soprattutto con Beatrice Colli e con Giulia Randi. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, il palinsesto tv edell’agli European Games. L’evento sarà trasmesso in direttasul canale Italia Team del Coni. CALENDARIO...