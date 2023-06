Armi autonome | anche in Italia si studiano

Regista, drammaturgo, attore, Luciano Melchionna è ideatore e nume tutelare di 'Dignitàdi ... Il debutto è in programma domani sera, con repliche fino al 9 luglio, sulla piazza d'del ......impegna inoltre il governo a 'garantire la governance sui progetti alle Regioni e Province'...sul capitolo REPowerEU e di escludere l'uso delle risorse del Pnrr 'per la produzione die ......letteratura che evidenzia come all'interno di questi container spesso vengano veicolatie sono ... come dire,fiancheggiatrici delle organizzazioni camorristiche. Io ricordo, per esempio, ...

L’Intelligenza Artificiale nelle Armi Autonome e l’idea di limitarne l’uso AMIStaDeS

Il conflitto in Europa e le tensioni tra Usa e Cina hanno portato gli investitori a mettere i loro soldi dove finora erano poco propensi a farlo. Sperando che ...La Camera ha approvato all’unanimità parte della mozione Pd sul Pnrr e in particolare il passaggio dove si chiede di non usare i fondi europei per la produzione di armi. Lo stesso testo, sostenuto in ...