Antonella Perini e Luca Panont U&D | fan preoccupati | ' Hanno perso il figlio' L' ex dama | ora faccio fatica a parlare

(Di giovedì 22 giugno 2023)di Uomini e Donne solo qualche mese fa avevano annunciato di essere in attesa di un bambino . La coppia del Trono Over è sempre apparsa molto affiatata e felice di ...

e Luca Panont di Uomini e Donne solo qualche mese fa avevano annunciato di essere in attesa di un bambino . La coppia del Trono Over è sempre apparsa molto affiatata e felice di ...La storia da favola die Luca Panont è iniziata negli studi di Uomini e Donne , dove i due si sono subito innamorati, scegliendo di lasciare il reality per continuare a vivere la propria storia d'amore in ...ed il suo attuale compagno si sono conosciutii ed innamorati nello studio di Uomini e Donne . E da lì a poco hanno deciso di viversi questa storia d'amore a telecamere spente. Dopo ...

Antonella Perini e Luca Panont (U&D), fan preoccupati: «Hanno perso il figlio». L'ex dama: ora faccio fatica a leggo.it

Antonella Perini e Luca Panont, ex protagonisti di Uomini e Donne, si sono resi protagonisti di una triste viceda: ecco l'annuncio ...Dopo aver comunicato di essere in attesa di un bambino, i due avevano cominciato a condividere tanti dettagli a riguardo. Poi è arrivata la tragica notizia ...