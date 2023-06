Anticipazioni Un Posto al Sole | venerdì 23 giugno 2023 | aria di vendetta e passione

(Di giovedì 22 giugno 2023) Continua con grande successo la messa in onda serale di Unal. Leci fanno sapere che nella puntata di domani 23assisteremo ad un grandissimo colpo di scena., possiamo definire questo episodio, dove in casa Ferri accadrà di tutto. Protagonisti ancora una volta Marina, Lara e L'articolo proviene da KontroKultura.

Unal sole, trame nuovi episodi: Roberto fa un appello a Marina Ledi Upas della prossima settimana rivelano che Luca (l'attore ha fatto una rivelazione sul suo personaggio ) ...Unal Sole: Viola confida a Filippo di essere in crisi con Eugenio Ornella è ancora sconvolta dall'aver scoperto che sua figlia Viola e suo marito non hanno per nulla risolto i ...Successivo Fiction & Soap Unal sole23 giugno 2023 Martina Pedretti - 22 Giugno 2023 Sei Sorellevenerdì 23 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 22 Giugno 2023 Terra Amara ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 22 giugno 2023: Marina sguinzaglia Alberto contro Roberto. Il divorzio è vicino! ComingSoon.it

Proprio per questo, Zuleyha ripenserà agli ultimi giorni di vita della suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin) e al fatto che era riuscita a riappacificarsi con lei, ragione per la quale prenderà il suo ...Nell’episodio di Un Posto al Sole di venerdì 23 giugno 2023 ... Bufalotto sia in realtà Michele… Ma scopriamo insieme che cosa rivelano nel dettaglio le anticipazioni della puntata che andrà in onda ...