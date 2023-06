(Di giovedì 22 giugno 2023)– AIL acompie 25 anni e celebra il suo impegno nella ricerca aldicon lo spettacolo “Rosso. La Bottega dei Bottoni“. Lo porterà in scena il 24 giugno alle 20.30 l’associazione Culturale Guardastelle che con AIL, con il gruppo Scout Agesci9 e con il pubblico condividerà il prezioso valore dell’accoglienza delle diversità. «Il rosso è il colore dell’AIL – afferma Riccardo Bottino presidente dell’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma di– in occasione del nostrolo vedremo scorrere sul filo della scena dei Guardastelle. Un filo rosso che ci unisce, lo stesso che cuce piccoli e grandi bottoni. Il nostro legame con chi lotta contro le ...

... che ricorda che per tutto il weekend si possono acquistare le stelle di Natale dell'. Fazio dà ... che si esibisce in un medley di alcuni dei suoi grandi successi, nel quarantesimodi ...... che ricorda che per tutto il weekend si possono acquistare le stelle di Natale dell'. Fazio dà ... che si esibisce in un medley di alcuni dei suoi grandi successi, nel quarantesimodi ...

Il 25° Anniversario di AIL Catania al Teatro Ambasciatori SpettacoloMusicaSport

Sabato 24 giugno alle 20.30 al Teatro Ambasciatori in scena l’associazione Culturale Guardastelle con “Rosso. La Bottega dei Bottoni” CATANIA – AIL a Catania compie 25 anni e celebra il suo impegno ne ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...