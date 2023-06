Annalisa commenta un video virale | “Ho visto lei che bacia lui che bacia lei…” | il ritornello di Mon Amour fa impazzire la rete

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 22 giugno 2023) Battiti Live ha preso ufficialmente il via in attesa di vederlo in onda su Italia 1 da luglio.è salita sul palco cantando prima “Disco Paradise” con Fedez e J-Ax e poi “Mon”.undi MonProprio durante l’esibizione di, una ragazza del pubblico ha mimato le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.