Ancora una vittima sul lavoro | si ribalta un trattore a Circello | muore un 66enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPurtroppo le cronache devono registrare un ennesimo caso di morte sul. Stavolta ad essere stata colpita è la comunità di. Nel centro dell’Alto Tammaro unha perso la vita a seguito di un incidente in un fondo agricolo. L’uomo per cause in corso d’accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, ha perso il controllo delche stava conducendo: il mezzo agricolo si èto, schiacciando ilalla guida. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri oltre al personale del 118 ma i soccorsi si sono rivelati inutili. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.