Anche gli scimpanzé si preparano come noi agli scenari futuri

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tutti i giorni, sperimentiamo l’incertezza del nostro futuro cercando di prepararci al meglio a quegliche riteniamo possibili e più probabili. Molto spesso, tuttavia, agiamo in modo da non orientare le nostre scelte sulla base di una singola possibilità, ma cercando di fare in modo che, a fronte di alternative mutuamente esclusive che immaginiamo possano verificarsi, il nostro comportamento possa comportare per noi il massimo beneficio o il minimo danno. Questo tipo di adattamento cognitivo è molto importante: a fronte di un futuro indeterminato, infatti, è quello che ci permette di pianificare le nostre azioni al meglio,quando non è possibile ridurre tutti i possibilia uno solo. Fino a oggi, la capacità di mettere in conto la possibilità di diversi eventialternativi, adattando il ...

CITTÀ DEL VATICANO " Il Papa argentino e il presidente brasiliano unisconosforzi per la pace in Ucraina . L'incontro tra Jorge Mario Bergoglio e Luiz Inácio Lula da Silva ...per leggereLeggi ...audio in cui criticava Giorgia Meloni proprio su Zelensky risalgono allo scorso febbraio. Secondo i retroscena all'epoca puntavaal voto dei pacifisti. A settembre scoppia un altro caso. ...Se si programma una serata fuori conamici si desideraparlare. Non è facile se vedi la fila dei clienti in attesa che tu te ne vada, come avviene ormai spesso a Roma, nei quartieri ...

Molestie sessuali nel mondo pubblicitario: ora a denunciare sono anche gli uomini. Finalmente! Il Fatto Quotidiano

In queste ultime settimane i visitatori sono arrivati soprattutto dal Giappone. L’assessore Mercati: "Musica, folklore e non solo nel nostro centro storico".Alle 8, puntuale, era già davanti alla scuola e come tutti gli altri ha atteso la campanella per entrare in aula e sostenere la prova di Maturità. Roberto Nigro ha 49 anni ed è sindaco di Stornara, pi ...