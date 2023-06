Ammazzato di botte | domani l’udienza di convalida per i due 16enni

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà, davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Napoli,didel provvedimento di fermo notificato dai carabinieri di Castello di Cisterna e di Pomigliano d’Arco ai due sedicenni, accusati di essere gli autori dell’omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà del 40enne ghanese Akwasi Adofo Friederick, il senza fissa dimora percosso a morte a Pomigliano d’Arco. L’individuazione dei due presunti responsabili dell’omicidio – entrambi di Pomigliano – è giunta dopo l’analisi dei video dei sistemi di videosorveglianza e dei social da parte dei carabinieri: il provvedimento di fermo è stato notificato ieri ai due indagati al termine di indagini coordinate dal sostituto procuratore Raffaella Tedesco. L'articolo proviene da ...

Le parole del sindaco Un plauso per la rapidità dei carabinieri nell'individuazione dei presunti responsabili dell'omicidio di Akwasi Adofo Friederick, il 43enne ucciso anella notte tra ...... - - > • Due sedicenni sono stati fermati per l'uccisione del clochard massacrato dia ... Un rumeno di 32 anni, in prigione per averla moglie con 68 coltellate, si è impiccato ...

"L'omicidio di Frederick, senza fissa dimora, massacrato di botte a Pomigliano d'Arco da due 16enni in pieno ... poi è finito a vivere per strada e lì è stato ammazzato. Per il suo omicidio, i ...I presunti autori del brutale pestaggio avvenuto la notte tra domenica e lunedì a Pomigliano d’Arco, sono due ragazzi 16enni. Il clochard ammazzato a botte era Akwasi Adofo Friederick, un senza tetto ...