Allarme zanzare | Italia prima in Europa per casi di virus del Nilo

(Di giovedì 22 giugno 2023) AGI - La specie di zanzara Aedes albopictus, noto vettore deichikungunya e dengue, si sta diffondendo nell'nordoccidentale, mentre l'Aedes aegypti, nota per trasmettere dengue, febbre gialla, chikungunya, zika edeloccidentale, si è stabilita a Cipro dal 2022 e potrebbe continuare a diffondersi in altri Paesi europei. L'arriva dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che ha redatto nuovi rapporti epidemiologici nei quali si evidenzia la diffusione indellepericolose. "L'- si legge nel documento - sta vivendo una tendenza al riscaldamento in cui le ondate di calore e le inondazioni stanno diventando più frequenti e gravi, con le estati che si allungano e ...