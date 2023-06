++ Allarme zanzare dall' Ecdc | Italia prima per virus del Nilo ++

(Di giovedì 22 giugno 2023) La tendenza al riscaldamento in Europa, con ondate di calore e inondazioni più frequenti e gravi e estati più lunghe e più calde, creano condizioni più favorevoli per specie diinvasive come ...

... creano condizioni più favorevoli per specie diinvasive come Aedes albopictus e Aedes aegypti. E' l'dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, con ......climatico l'Europa rischia un aumento dei casi e dei morti legati a infezioni trasmesse daAades, patologie come Chikungunya, Dengue, West Nile, Zika e febbre gialla. A lanciare l'è l'......L'arriva dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( Ecdc ), che ha redatto nuovi rapporti epidemiologici nei quali si evidenzia la diffusione in Europa delle...

Caldo in arrivo, è allarme zecche e zanzare dopo le forti piogge dei giorni scorsi Sky Tg24

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: le estati più lunghe e più calde ne favoriscono la diffusione AGI - La specie di zanzara Aedes albopictus, noto vettore dei virus ch ...