Allarme Ue sulle zanzare che trasmettono virus Italia prima per contagi di febbre del Nilo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Aumentano in Europa lein grado di trasmetteree, con esse, aumenta anche il rischio di infezioni e morti. A lanciare l’è l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che ha invitato gli Stati a tenere sotto controllo la proliferazione e la diffusione degli insetti vettori e a promuovere misure di sensibilizzazione e protezione dei cittadini. Le specie interessate sono, in particolare, Aedes albopictus e Aedes aegypti, che possono trasmettere malattie come le febbri Chikungunya, Dengue, West Nile, Zika e gialla. Si tratta di unche investe particolarmente l’, che attualmente risulta il Paese più colpito per numero di malattie contratte. L’per casi di West Nile L’Ecdc, infatti, ha reso noto ...