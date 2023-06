Alfonso Signorini | spunta il primo nome per la prossima edizione del Grande Fratello Vip

Leggi su tvzap

(Di giovedì 22 giugno 2023) Programmi TV. Secondo il settimanale Oggi,, che resterà alla guida del, ha già in mente chi sarà ilconcorrente per ladel reality. I provini per i futuri inquilini sono già in corso ma il presentatore ne vuole uno in particolare. Leggi anche: “Sono pronta”., clamorosa candidatura per il GF Vip: di chi si tratta Leggi anche: Arriva la denuncia dell’ex gieffino: guai seri per, di cosa si trattacorteggia vuole un particolare vip nella casa IlVip è già work in progress per la sua ottava ...