Alessandro Di Battista e il nuovo viaggio in Sud America per un documentario | «È la mia natura»

(Di giovedì 22 giugno 2023)Ditorna a viaggiare. Realizzerà unper TvLoft, ma scriverà anche di diverse alcuni articoli per Il Fatto Quotidiano, come accadde nel 2019, quando l’ex esponente pentastellato, assieme alla moglie Sahra Lahouasnia e il figlio Andrea, viaggiarono dalla California al Guatemala, passando per il Messico. Ad annunciarlo è stato l’ex esponente del M5s stesso, che su Instagram scrive: «Ora sono a Quito, la seconda capitale più alta al mondo. Nei prossimi giorni lascerò la città, direzione Amazzonia». Le tappe del suosono già ben definite: «Discenderò prima uno degli affluenti del Rio delle Amazzoni e poi il “grande fiume” fino all’oceano Atlantico. Dalle Ande all’oceano, passando per l’Ecuador, il Perù, una piccolissima parte di Colombia e poi il Brasile. Mi ...

Ditorna a viaggiare. Realizzerà un documentario per TvLoft , ma scriverà anche di diverse alcuni articoli per Il Fatto Quotidiano , come accadde nel 2019, quando l'ex esponente ...E via dietroDi, Paola Taverna, Nicola Morra, Danilo Toninelli e naturalmente Luigi Di Maio che, anni dopo, si scuserà con Uggetti. Dopo 7 anni, l'ex sindaco viene assolto con ...Ha suonato, collaborato e inciso con molti artisti e formazioni, come l'Orchestra Italiana del Cinema, la Banda Ikona,Mannarino, Lisa Gerrard,Lena, Valerio Aprea. In questo ...

Alessandro Di Battista e il nuovo viaggio in Sud America per un ... Open

Felpa, zainetto, barbetta da esploratore, già abbronzato, presto con la bandana d’ordinanza: più il solito sguardo piacionesco che si portano dietro un po’ tutti quelli che arrivano da Roma Nord, loro ...I COLORI DELL’ARIA 5. Il progetto ideato da Alessandro Bottelli approda domenica 25 giugno nella chiesa parrocchiale di Stezzano. Sarà eseguita una nuova composizione di Castagnetti ispirata al grande ...