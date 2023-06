Alessandro Cecchi Paone | “Com’è finita la querelle con Ilary Blasi | pensava fosse una cosa inventata dagli autori”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Quandoha annunciato lo scioglimento delle coppie a L’Isola dei Famosi,ha fatto subito sapere che si sarebbe ritirato se non avesse potuto continuare a partecipare al reality con Simone Antolini. La conduttrice ha cercato in tutti i modi di convincere il giornalista a restare e accettare le nuove regole,però pochi giorni dopo è tornato in Italia, quando Simone ha dovuto abbandonare il programma per motivi di salute.due settimane fa ha spiegato i veri motivi del suo ritiro e adesso sul settimanale Mio ha dichiarato che connon ci sono problemi. “lacon...

Questo è uno stralcio di una lunga invettiva contro Fratelli d'Italia per la qualePaone è stato condannato oggi per diffamazione dal tribunale di Roma. Tutta la vicenda riguarda le ...... "Ha cercato di far passare me e Paolo Noise come due omofobi" ha esclamato, ricordando però al contempo di aver " costruito un nido d'amore" per l'intimità diPaone e Simone ...Sui concorrenti più simpatici spezza una lancia a favore di Andrea Lo Cicero e sulla coppia formata daPaone e Simone Antolini, ricordando che per loro ha creato anche una sorte di ...

Vacanze, Alessandro Cecchi Paone: "L'Italia è spaccata a metà, c'è chi si può permettere questa spesa e chi solo l'essenziale" La7

Questo è uno stralcio di una lunga invettiva contro Fratelli d'Italia per la quale Alessandro Cecchi Paone è stato condannato oggi per diffamazione dal tribunale di Roma. Tutta la vicenda riguarda le ...ricordando però al contempo di aver "costruito un nido d'amore" per l'intimità di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antonlini, "alla faccia di chi mi dice che sono omofobo" ha concluso facendo ...