Al Duomo di Salerno la prima nazionale di Jastemma

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPer il Campania Teatro Festival, in collaborazione conLetteratura, il 24 giugno, alle ore 22,30, neldici sarà ladi, uno spettacolo che, a cura di Cristina Donadio e Daniele Sanzone, attraversa e fonde arti diverse, mirando dritto al cuore del pubblico, partendo dal cuore aperto di chi è sul palco, e ruota attorno a una bestemmia d’amore che si fa canzone, parola e segno. Le canzoni sono quelle degli ‘A67; le parole quelle che tre grandi scrittori, Viola Ardone, Luigi Romolo Carrino e Loredana Lipperini, hanno ritenuto di spendere, secondo quanto il cuore dettava loro liberamente, attorno a quelle stesse canzoni; il segno è quello inconfondibile di Mimmo Paladino e tutto, come per magia, diventa poi alimento e ...