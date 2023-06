Ahmed Abeid | trafficante internazionale di immigrati arrestato dagli 007 italiani a Londra

(Di giovedì 22 giugno 2023), capo della rete che gestisce il trafficodell’immigrazione è statocon un’operazione congiunta degli 007e britannici decapitando così una delle organizzazioni più insidiose nella tratta dei clandestini. Quarant’anni, egiziano,, aveva lasciato l’Italia e si era, quindi, trasferito ada dove aveva continuato a gestire il traffico di esseri umani coordinando dalla capitale inglese la sua rete in grado di spostare centinaia di clsndestini. L’Nca, la National crime agency britannica ha reso noto che il blitz che ha portato all’arresto diè stato portato a termine in collaborazione con l’Intelligence italiana ed una Procura del nostro paese. Il ...

Si tratta di, un quarantenne egiziano, capo di una estesa rete di facilitazione e contrabbando attiva tra la Libia, l'Egitto e l'Italia, responsabile dell'organizzazione di numerose ...Il blitz a Londra L'uomo scovato nelle scorse ore nella capitale britannica si chiama. Si tratta di un quarantenne di origine egiziana, il quale da un po' di tempo si era trasferito in ..., capo di una estesa rete di facilitazione e contrabbando attiva tra la Libia, l'Egitto e l'Italia, responsabile dell'organizzazione di numerose traversate con pescherecci dalla Libia verso ...

Ahmed Abeid, trafficante internazionale di immigrati arrestato dagli ... Secolo d'Italia

Si tratta di Ahmed Abeid, un quarantenne egiziano, capo di una estesa rete di facilitazione e contrabbando attiva tra la Libia, l'Egitto e l'Italia, responsabile dell'organizzazione di numerose ...(ANSA) - ROME, JUN 22 - An Italo-UK intelligence operation on Thursday nabbed a notorious migrant trafficker, Ahmed Abeid, sources told ANSA. The British National Crime Agency worked with Italian ...