Agnoletto | “Meloni nel solco di Draghi Un disastro equiparare sanità pubblica e privata”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono arrivati al governo e hanno falciato il rapporto tra la spesa sanitaria e il Pil che si è contratto passando dal 6,9 per cento del 2022 al 6,7 per cento. Questo è solo l’inizio. La volontà di tagliare è evidente, con una riduzione nei prossimi anni di oltre 3,3 miliardi di euro: il governo ha indicato nel Def che a partire dal 2026 la spesa scenderà ancora fino al 6,2 per cento. Vittorio, medico del direttivo nazionale di Medicina democratica, ci dica la verità era prevedibile? “Io credo che sia corretto dire le cose come stanno: questo governo per lasi è inserito nel percorso indicato dal governo. Quel governo prevedeva il 6,3%. Il governoè andato avanti con un ulteriore taglio. Purtroppo l’idea di non finanziare il Servizio sanitario nazionale (Ssn, ndr) nasce da lontano. Le ...