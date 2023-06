Agenti aggrediti nel carcere di Benevento | la denuncia del Sappe

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn detenuto nel circuito “Alta Sicurezza” deldiha aggredito e ferito duedi polizia penitenziaria che sono stati sottoposti a cure sanitarie presso l’ospedale San Pio del capoluogo sannita. Are l’ennesimo episodio di aggressione è L’ultimo grave il consigliere nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Giuseppe Cimino. “Iltorna a chiedere l’intervento delle istituzioni ministeriali e dipartimentali al fine di porre in essere – dice Cimino – ogni possibile iniziativa di propria competenza, a tutela dell’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria operante ed auspica che possa esserci finalmente un chiaro e decisivo intervento, affinché si eviti qualche ennesimo dramma per la Polizia Penitenziaria. Siamo al ...