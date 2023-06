AEW | Annunciato il tabellone dell’Owen Hart Foundation Cup | ci sono CM Punk | Samoa Joe e Roderick Strong

(Di giovedì 22 giugno 2023) La AEW ha confermato i partecipanti all’Owen <>Hart> <>Foundation> Cup 2023, sia per la categoria maschile che femminile, con presenze decisamente altisonanti. CM <>Punk>, <>Samoa> Joe, <>Rodericktra i primi, Britt Baker, Ruby Soho ed Athena <>sono> solo alcuni dei grandissimi nomi che vanno a comporre i tabelloni per i tornei di quest’anno. La AEW ha anche rivelato quando si terranno i primi match del torneo, con il primo turno che si esaurirà entro soli 8 giorni. Ecco il quadro completo degli incontri degli ottavi di finale: TORNEO MASCHILE CM ...

La scorsa notte si è tenuta una nuova puntata di Dynamite (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI), durante lo show, è stato annunciato il match di CM Punk per Forbidden Door. La AEW ha annunciato che ...La scorsa notte è andato in scena un nuovo episodio di AEW Dynamite, proprio nella settimana che ci porta ... La finale dell'edizione 2023 non ha ancora una sede e data ufficiale. I due annunci per ...