Ad agosto la scadenza del bando AICS per le "Minoranze cristiane"

(Di giovedì 22 giugno 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 119 del 23/05/2023) ilper il finanziamento di interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a, in applicazione dell'...

Per essere ammesse alla procedura le proposte dovranno essere trasmesse, nei modi stabiliti dal Bando, entro il termine perentorio del 42023, ore 13:00.u Il Bando ha una dotazione finanziaria ...Il differenziale tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il paritedesco si ... poco mossi quelli del gas In lieve calo il prezzo del petrolio : il contratto consegnasul ...... mentre si avvicina laper le misure approvate per il 2° semestre del 2023. Con la ... in particolare dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge del 92022, n. 115. Alle imprese a forte ...

In arrivo entro agosto gli avvisi di pagamento della prima e seconda ... Comune di Castel San Pietro Terme

Se hai titoli di Stato italiani devi sapere che potresti perdere molti soldi, fino al 50% del loro valore. Il rischio è concreto ed è legato ad una ...Il secondo acconto verrà versato mensilmente. La maggiorazione dei versamenti verrà effettuata con calcolo per singolo giorno è sarà dello 0,40% ...