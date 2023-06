Accordo Ministero-Pisana per lo sviluppo della banda ultra-larga del Lazio

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidenteregione, Francesco Rocca, hanno firmato a Palazzo Piacentini l’addendum all’di programma per il piano di diffusionenelle cosiddette aree biancheregione. Nell’addendum sono confermate le risorse destinate per le attività nella regione per un importo pari a oltre 81 milioni. “L’infrastrutturazione digitale è centrale per lodell’Italia e dei suoi territori” – ha affermato il ministro Urso nel corsofirma – “Mi riferisco in particolare per le aree bianche o a fallimento di mercato, che sono fortemente penalizzate dall’assenza di servizi di connettività ...