Abuso d’ufficio | indagato il sindaco di Rovellasca | Sergio Zauli

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 22 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ildi, èperdalla Procura di Como. La vicenda, che emerge proprio in questi giorni in cui si parla della possibile cancellazione del reato disecondo quanto previsto dalla riforma della Giustizia proposta dal ministro Nordio, è legata alla concessione di un permesso per serate ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.