Abbonamenti ‘pirata’ su Telegram per tv e film | sequestrati oltre 620mila euro | 13 indagati

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito perquisizioni, anche informatiche, su disposizione della Procura di Milano, nei confronti di 13 persone, dodici italiani e un albanese “residenti in diverse regioni” e in Germania, che avrebbero gestito canali social che vendevano abusivamenteai palinsesti tv protetti dal diritto d’autore, “diffondendo i flussi IPTVattraverso reti telematiche”. Sono state anche sequestrate “60 risorse della piattaforma di messaggistica” e un sito web “utilizzati per l’attività illecita” e profitti illeciti per620.000, ricostruiti grazie alle “indagini finanziarie svolte sui conti aperti daglisu piattaforme ...