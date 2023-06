Abbonamenti Atalanta | chiusa la prima fase di prelazione | rinnovi superiori al 95%

(Di giovedì 22 giugno 2023) Bergamo. Si èalle 20 di giovedì 22 giugno ladella campagna2023/24 dell’, quella che prevedeva lasul posto riservata agli abbonati della stagione 2022/23 dei settori Tribuna d’Onore, Tribuna Centrale, Tribuna Rinascimento coperta, Tribuna Rinascimento scoperta e Curva Nord Pisani. I numeri sono straordinari: sono 9.459 le prelazioni esercitate. La percentuale di rinnovo è pari al 95.07% degli aventi diritto. Un dato ovviamente condizionato dall’assenza dei settori Curva Sud e Distinti Sud per la prossima stagione a causa dei lavori di rifacimento, che riduce la capienza complessiva intorno ai quindicimila posti per un anno. La Campagna2023/24 ripartirà sabato 24 giugno dalle 10 con la seconda ...

quando si chiuse a 12.576 abbonati: il buon campionato giocato dai rossoblù ha portato poi il Bologna a chiudere al nono posto nella classifica 2022-23 delle presenze casalinghe con 22.314 spettatori