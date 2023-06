A Roma puoi scaricare centinaia di libri gratis dalle banchine dei bus | ecco come

(Di giovedì 22 giugno 2023) Torna al’iniziativa relativa ai. Chiunque voglia puòtesti, audioe tanto altro attraverso un codice messo a disposizione da Atac. Generi diversi che faranno compagni ai lettori per sei mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli al riguardo. LEGGI ANCHE:– Vecchia cabina telefonica diventa una mini biblioteca:dove trovarla alungo la linea Ataccosa bisogna fare per scegliete il libro che fa per noi. Innanzitutto considerate il titolo a vostro piacimento, inquadrate il QrCode e scaricate sullo smartphone o tablet il volume o brano preferito. I cittadini avranno a disposizione tanti testi, generi ...

... diffusa in occasione dell'incontro "Gli italiani e l'agricoltura" organizzato aprezzo ...guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube . Per scriverci e interagire con la ......locale" diffuso nell'ambito dell'incontro "Gli italiani e l'agricoltura" organizzato aprezzo ...guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube . Per scriverci e interagire con la ...Oraanche scegliere un Indirizzo IP Dedicato Italiano con server a Milano o a. Dopodiché torna sulla piattaforma streaming e rifai l'accesso. Così la tua posizione (virtuale) risulterà in ...

Posti molto belli da visitare gratis a Roma: 10 luoghi imperdibili Secret Roma

A Roma lungo la linea Atac i cittadini potranno scaricare libri, audiolibri e tanto altro in modo gratuito grazie ad un Qr Code. Sulla rete di trasporto romana sono stati pubblicati oltre 18mila ...Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha manifestato "grande soddisfazione" per l'andamento dei colloqui avuti ieri con il presidente della Repubblica Sergio Matterella e con la premier G ...