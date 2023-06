A rischio la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia Colpito un ponte tra Crimea e Ucraina

(Di giovedì 22 giugno 2023) « La situazionediè estremamente delicata »: lo ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, in un comunicato pubblicato ieri sera sul sito dell’agenzia. «Intensificheremo i nostri sforzi per contribuire a garantire la, fornendo al contempo assistenza...

...ai ministeri e a tutti gli organismi coinvolti dovranno indicare le regole tecniche per utilizzare inle tecnologie legate alla transizione energetica per individuare i fattori di...In effetti, la minimizzazione delriassume abbastanza bene l'atteggiamento avuto nell'... Innanzitutto, la presentazione, da parte del governo tedesco, della nuova Strategia di...... perché in questo caso nessuno vorrà investire nella regione e c'è sempre ilche il ... E in questo quadro, "la Cina ha un ruolo importante, sono membri del Consiglio diOnu e questo ...

Bambini e rischi: come insegnare a gestirli in sicurezza Cliomakeup

Gli incidenti legati all’abitudine dei piccoli di esplorare gli oggetti con la bocca sono in aumento: batterie al litio, magneti e sostanze tossiche possono causare danni che durano una vita. La SIGEN ...I servizi di trasporto a terra del Gruppo Emirates sono stati recentemente premiati dalla Royal Society for Prevention of Accidents (RoSPA) con 5 riconoscimenti di alto livello: il gold award per le p ...