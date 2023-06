A processo l’ex M5s Giovanni Favia | la decisione del Gip sulle accuse di violenza sessuale

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il Gip del tribunale di Bologna ha ordinato di formulare l’imputazione per il reato di. Si tratta delesponente del Movimento 5 Stelle e candidato sindaco di Bologna nel 2009 denunciato da una donna di 27 anni – con cui aveva avuto una relazione – per averla violentata mentre era stordita dall’alcool. Stando al racconto della giovane i due si erano conosciuti su un’app di incontri e avevano una relazione «tossica». A marzo dello scorso anno lei raccontò: «Mi sminuiva e mi denigrava. Una volta mi ha schiaffeggiata dopo il mio rifiuto ad avere rapporti sessuali». La relazione è poi andata avanti per mesi fino alla presunta, che risale tra il 5 e il 6 novembre 2021, quando la vittima denunciò l’uomo di averla costretta ad avere un rapporto ...

... ha auspicato prima dell'inizio delha auspicato che il Tse non sia guidato da pregiudizi "ideologici" contropresidente, sottolineando che le prove raccolte per ilrisultano "......e avevamo scoperto che la Sacra Corona Unita prendeva armi in... come'Italia, deve tenere conto del fatto che'Ucraina è un ... per consentire il celebrarsi del maxi"Rinascita - Scott" (......paperZERO" da utilizzare per redigere accordi cui la legge (... migliorare'utilizzo dei materiali e'ottimizzazione delle ... Kelyon Srl che è impegnata sulla digitalizzazione dell'intero...