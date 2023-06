A Diano Castello apre EuroSpin | la spesa intelligente!

'Le note della libertà': Concerto della Banda Musicale Città diMarina. Piazza Martiri della ...dei Doria, fino al 2 settembre ( più info ) TRIORA 14.30 - 18.00 . Apertura del Museo ...Si terrà sabato prossimo la quarta edizione della 'King of Castle', la gara di mountain bike che si sviluppa interamente nel centro storico di, uno dei borghi più belli d'Italia. La gara, da quest'anno, è entrata a far parte del circuito 'XCU challenge' e vede coinvolti i più bei centri storici della riviera ligure di Ponente ...A beneficio di residenti e turisti, il Golfo Dianese si arricchisce di una nuova proposta commerciale per la spesa di tutti i giorni. A, al confine conMarina, a fianco del Bowling, domani, giovedì 22 giugno, il Gruppo Arimondo inaugura un supermercato EuroSpin con una superficie coperta di ben 1.350 mq ed un'...

Lo show di Bravi nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco (l'unico live di quest'anno) inaugura un nuovo capitolo musicale dell'artista tanto che lo show, anticipato da pochissime notizie, sarà ...