A Conte e Schlein resta solo il caffè | ecco l' incontro di Campobasso

(Di giovedì 22 giugno 2023) I leader di 5 Stelle e Partito Democratico evitano comizi in comune, in vista delle Regionali di domenica, ma colgono l'occasione per un breve faccia a faccia nel capoluogo molisano

...-". Fabio Torriero, docente di comunicazione politica presso la Lumsa di Roma, commenta così la scelta della segretaria del Pd di incontrare in Molise il leader del M5S, Giuseppe, solo ...Che avrebbe, tra l'altro il vantaggio, di stoppare le polemiche di Elly, facendo valere ... Nemmeno troppo ruvido, non essendoci accordo tra la segretaria dei Pd e Giuseppe, che aveva ...Elezioni regionali,insieme in Molise per sostenere il candidato del Centrosinistra Verrà definito come il 'patto del caffè' l'incontro a quattro occhi tra Ellye Giuseppein un bar di ...

Verrà definito come il “patto del caffè” l’incontro a quattro occhi tra Elly Schlein e Giuseppe Conte in un bar di Campobasso. La segretaria Pd e il leader M5S sostengono lo stesso candidato alla ...A margine, l’incontro con Giuseppe Conte del Movimento Cinque Stelle. Eppure, come ricorda il Tempo, “guardando alle numerose manifestazioni a cui ha partecipato la segretaria, emerge sempre una certa ...