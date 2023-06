A casa cucina papà | Vittorio Vaccaro torna dal 9 luglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023)su Food Network canale 33 con la nuova stagione di “A”, in prima tv dal 9ogni domenica alle 17:40 e disponibile in streaming su discovery+., siciliano di nascita ma meneghino d'adozione, è attore per professione, musicista per passione e chef per vocazione.moderno e multitasking, è il re dei fornelli di una famiglia allargata tutta al femminile. La suaè un vero e proprio porto di mare: i suoi amici amano andare a trovarlo spesso, rigorosamente a sorpresa, sia a pranzo che a cena. Manon si lascia mai trovare impreparato, sorprendendo tutti con il menù perfetto per ogni situazione, che unisce il piacere del gusto a quello ...