40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi | le tappe della vicenda

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il casoditiene in sospeso l'Italia dal 22 giugno del 1983, da quando cioè la quindicenne cittadina vaticana non è più tornata a casa. Nel corso del tempo sono state molte le ipotesi e le teorie più o meno fantasiose che hanno collegato il misteroprima all'attentato a GiovPaolo II, poi alla bandaMagliana e allo Ior infine a casi di pedofilia. Di questi giorni l'ultima novità: documenti (di cui deve essere ancora provata l'attendibilità) alla base di di un libro del giornalista dell'Espresso Emiliano Fittipaldi che ne dimostrerebbero l'essere in vita almeno fino al 1997. Ecco dunque leprincipalicronistoria di uno dei gialli più intricati...