Zuppi parla con Affari | “Pace? Io a Mosca per convincere Putin

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “Laè sempre possibile, e non dobbiamo mai perdere la speranza. È indispensabile averla, perché senza non c’è futuro e non c’è vita”: così il cardinale Matteo Maria, ambasciatore nella missione diche Papa Francesco vorrebbe realizzare perché cessi il conflitto russo-ucrai “Laè possibile, io aper" Ucraina,annuncia suil viaggio in Russia Segui sutaliani.it

... di trovare tutti gli spazi possibili per facilitare, per creare un clima migliore, per concorrere al bene unico della Pace.' Il Cardinalescrive una preghiera Il cardinale, dopo che il 5 ...... ma perfino nel documento tedesco di strategia della sicurezza sidi un mondo più multipolare. La recente missione del cardinalein Ucraina può essere un passaggio concreto Sì, la ...Eglianche di 'rabbia segreta contro la vita' e di 'scuola della calunnia', con parole che ... i cardinali Delpini e, subdolamente tirati in ballo dalla De Gregorio, non c'entrano nulla, ...

Ucraina, Zuppi parla con Affari: “Io a Mosca, la pace è sempre possibile Affaritaliani.it

“La Pace è sempre possibile, e non dobbiamo mai perdere la speranza. È indispensabile averla, perché senza non c’è futuro e non c’è vita”: così il ...Concita De Gregorio contrappone il mondo di Berlusconi e quello di Prodi, la Milano degli affari e la Bologna delle università, la Chiesa ...