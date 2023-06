Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 21 giugno 2023

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Questa sera, mercoledì 21, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 21, di? Scopriamoli insieme.Questa sera in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. In primo piano l’intervista al ministro del Turismo Daniela Santanchè. Nel corso ...

...persone pensano di trasferirvisi quando vanno in pensione per i numerosi vantaggi che offre la,... Qui non dovremo perderci la Torre, il vero simbolo della città. Salendo all'ultimo piano, ...... intanto, le operazioni su via Pitia dove stanno sorgendo i larghi marciapiedi in pietra, ... Un colpo fatale per la mobilità nellao la soluzione delle eterne soste in doppia fila Le ...... sabbiacon riflessi rosa ai piedi di un promontorio nel sud - est. In provincia di Cagliari caratterizzata da tratti liberi e da parti attrezzate e di proprietà di hotel della; Santa ...

Nuovo appuntamento con “Zona Bianca” SpettacoloMusicaSport

“Zona Bianca”, questa sera alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk show condotto da Giuseppe Brindisi che questa sera intervista il ministro del Turismo Daniela Santanchè.I lavori consisteranno nel rifacimento del manto stradale e nel miglioramento della canalizzazione delle acque bianche laddove necessario ... cioè strade promiscue veicoli e bici con una “zona 30” ...