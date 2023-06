Zelensky | “La controffensiva procede più lenta del previsto” Putin esulta e presenta il nuovo missile nucleare Sarmat

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I progressi dellaucraina sono “più lenti del”. Ad ammetterlo è anche il presidente Volodymyrche, in un’intervista alla Bbc, spiega come nei piani di Kiev la riconquista dei territori occupati dai russi a est doveva avvenire con un ritmo più sostenuto. “Alcune persone credono che questo sia un film di Hollywood e si aspettano risultati ora – ha detto – Non lo è. Ciò che è in gioco è la vita delle persone”. Anche Vladimir, che ha annunciato il dispiegamento imminente dei nuovi missili nucleari, ha dichiarato che c’è “un ralmento dellaucraina” e “il nemico sta subendo perdite serie, anche se le forze di Kiev non hanno esaurito il potenziale per l’avanzata”. A causare la frenata dell’avanzata, sostiene ...