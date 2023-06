Zelensky ammette che la controffensiva è più lenta del previsto | Putin conferma ma è preoccupato

ha affermato che le operazioni non stanno procedendo facilmente perché 200.000 chilometri quadrati di territorio sono stati minati dalle forze russe. Ha aggiunto: 'Qualunque cosa qualcuno ...... "È una sorta di ripartenza, quella che va in scena all'Eliseo Le divergenze,con ... il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr" cena da lei definita "...Intanto, dopo Joe Biden , pure Jens Stoltenberg gela Volodymyrsull'ingresso nella Nato: "Per ora non se ne parla". E Kiev: "Sul campo situazione difficile".

Controffensiva ucraina, Zelensky ammette: “Più lenti del previsto ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il leader ucraino: “Alcune persone credono che questo sia un film di Hollywood e si aspettano risultati ora. Non lo è" ..."Siamo grati a tutti coloro che parlano di pace, che fanno proposte in tal senso e vogliono rendersi utili", affermava solo qualche giorno fa la ...