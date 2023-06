(Di mercoledì 21 giugno 2023) In questi giorni ha fatto molto rumore la Procura di Padova che ha impugnato gli atti di ben trentatré bambini nati dal 2017 a oggi che vivono in famiglie di coppie di mamme rendendoli di fatto orfani di un genitore. Ad alcuni di loro è stato rimosso dai documenti anche il doppio cognome. Questo perché sono state rimosse dai documenti dei piccoli e dagli atti di nascita tutte le mamme che non hanno partorito il figlio. Un’azione proposta dal governoche è stata presa al balzo dalla Procura di Padova. Alessandro Zan, che nel 2021 ha provato a far approvare una legge contro l’omotransfobia, si è così trovato a commentare questo fatto su La7 contro Davide Vecchi, direttore de Il Tempo. Il giornalista dopo vari sproloqui si è lasciato andare a “per fortuna laè ancora quella” facendo perdere la pazienza ad ...

Vuol dire che a, a Salvini e a Piantedosi non interessa nulla di questi genitori e di questi ... È un po' come succedeva con i figli della colpa", le parole di Alessandro, deputato del ...Lo ha scritto su Twitter il responsabile diritti della segreteria del Pd Alessandro. VEDI ANCHE Arisa: 'Lami piace'. Polemica sui diritti LGBTQ+ Ministro Ciriani: "Sindaci non al di sopra ...Il parlamentare padovano Alessandroha parlato (correttamente) di "scelte disumane" e di bambini destinati a rimanere "orfani di una madre per decreto". Forse, però, la lettura più efficace ce l'...

Zan su Meloni e Salvini: "Volete la famiglia tradizionale ma non la praticate" Biccy

AGI/Vista - “Questo è un tema che non centra nulla con la questione. In Parlamento non si norma la GPA, essa è già vietata in Italia. Ma la si rende reato universale per creare distrazione e stigmatiz ...La Procura di Padova ha impugnato tutti e 33 gli atti di nascita registrati dal sindaco Sergio Giordani, dal 2017 a oggi, per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli ...