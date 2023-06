Xiaomi avrebbe abbandonato la MIUI 14 5 per concentrarsi sulla MIUI 15

(Di mercoledì 21 giugno 2023)sembra possa abbandonare lo sviluppo della14.5 in favore della15, basata direttamente su Android 14. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Il 2019 è stato l'anno in cui i Mi Fan hanno sognato alla grande: nel mese di settembre la compagnia cinese ha deciso di sfidare i competitor lanciando un Concept Phone straordinario, in grado di susc ...Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese una nuova smart TV economica con risoluzione Full HD che promette più performance allo stesso prezzo ...