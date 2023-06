Xi Jinping è un dittatore | Commenti irresponsabili | scintille tra Biden e la Cina

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il presidente Usa ha definito un "" il presidente cinese Xidurante un discorso fatto a braccio nel corso di un evento per la raccolta di fondi elettorali in California. Dura replica da Pechino

'La ragione per cui Xi si è arrabbiato così tanto quando ho abbattuto quel pallone che trasportava due box auto di strumentazione è che non sapeva si trovasse lì - ha detto il presidente americano - . Questo è il ...

