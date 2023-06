WWE | Promo a cuore aperto da parte di Seth Rollins dopo la messa in onda di NXT

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nel corso della Night 1 di NXT Gold Rush, episodio speciale del brand giallo, abbiamo assistito al match tra‘Freakin’e Bron Breakker con in palio il World Heavyweight Championship. Quando le luci della diretta si sono spente, il campione del mondo in carica si è preso un attimo per salutare i fan presenti al Performance Center.mostra tutte le sue emozioniha iniziato il suo discorso affermando di essere orgoglioso di portare alla vita di World Heavyweight Championship e farà di tutto per portare in alto questo titolo seguendo le orme dei grandi campioni del passato.diché il Visionario ha ammesso di essere molto emozionato per il suo ritorno ad NXT.‘Freakin’ha elogiato i fan presenti ...