(Di mercoledì 21 giugno 2023) A circa 10 anni dal suo debutto in WWE, si può tranquillamente dire chesia riuscito a portare alla compagnia dei contributi significativi e tangibili. Nell’ultimo episodio di NXT Gold Rush ci è stato offerto unstellare trae Bron Breakker nel main event, con in palio il World Heavyweight Championship. Undi buona durata e ricco di azione, dove a vincere alla fine è stato propriograzie alla sua Curb Stomp. Subitola fine delè stato attaccato a sorpresa da Finn Balor.che NXT è andato fuori onda,ha voluto prendersi un momento per dedicare il suo World Heavyweight Championship alle leggende WWE ...

WWE: Ecco cosa ha fatto Seth Rollins dopo il match ad NXT Zona Wrestling

Giu 21, 2023