Wta Birmingham 2023 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 22 giugno

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il, glie l’didella giornata di22del torneo Wta di. Apre Sorana Cirstea, impegnata contro la polacca Frech, ma in generale si tratta di undavvero molto interessante. Derby ceco tra la prima favorita Krejcikova e la connazionale Martincova. Poi, Venus Williams torna in campo contro Ostapenko. A chiudere ilMcNally e Potapova, altre due giocatrici in grande crescita. ANN JONES CENTRE COURT Ore 12:00 – (8) Cirstea vs Frech a seguire – (1) Krejcikova vs Martincova a seguire – Williams vs Ostapenko a seguire – McNally vs (4) Potapova COURT 1 Ore 12:00 – Marino vs Bektas SportFace.