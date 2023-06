WTA Birmingham 2023 | Krejcikova buona la prima | Fruhvirtova e Dart ai quarti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Dopo le interruzioni per la pioggia e l’oscurità di ieri, oggi il programma del torneo WTA disi è svolto regolarmente, con tutti i match del primo turno che si sono conclusi.laper Barbora, testa di serie numero uno, che ha superato con un doppio 6-3 la spagnola Cristina Bucsa. Ora per la ceca ci sarà un derby con la connazionale Tereza Martincova, che ha dominato contro la bulgara Viktoriya Tomova per 6-1 6-3. Gli altri match di primo turno che si sono completati hanno visto la vittoria a sorpresa dell’americana Emina Bektas, numero 150 del mondo, che ha superato per 6-4 6-3 la cinese Shuai Zhang. Vince anche la canadese Rebecca Marino, che ha sconfitto la cinese Xiyu Wang per 7-6 5-7 6-3. La giornata del tennis cinese è stata salvata da Lin Zhu, che ha sconfitto nettamente per 6-3 ...