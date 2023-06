WTA Berlino 2023 | Petra Kvitova è già ai quarti | fuori Victoria Azarenka

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La pioggia concede una tregua e così si completa il programma della terza giornata del torneo WTA 500 di, in Germania, ovvero il Bett 1 Opendi tennis: disputati ben nove match, gli ultimi cinque del primo turno ed i primi quattro del secondo, senza italiane protagoniste. Per quanto concerne i sedicesimi vengono completati i match sospesi ieri: l’argentina Nadia Podoroska elimina la spagnola Rebeka Masarova con lo score di 3-6 6-3 6-2, mentre il derby bielorusso premia Aliaksandra Sasnovich, che superacol punteggio di 6-4 6-4. Negli ultimi incontri in programma la ceca Marketa Vondrousova regola la canadese Bianca Andreescu per 7-6 (0) 7-5, mentre la russa Veronika Kudermetova elimina la cinese Zheng Qinwen con lo score di 6-4 6-2, infine l’ellenica Maria Sakkari supera la transalpina ...