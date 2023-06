Wonder Woman | Gal Gadot ha anticipato il suo ritorno nel nuovo DC Universe?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nonostante la cancellazione di3, Galpotrebbe averil suonei panni di Diana Prince nel DCU. Dopo la cancellazione di3 e nessuna menzione di Diana Prince nel primo ciclo delDC, supervisionato da James Gunn e Peter Safran, sono stati in molti a chiedersi quale sarebbe stato il destino di Gal. Al momento l'attrice è tornata in scena soltanto con dei mini cameo in Shazam! Furia degli dei e The Flash, ma potrebbe esserci qualcosa di grosso che bolle in pentola. "Ci sono molte cose che stanno avvenendo dietro le quinte. Quando arriverà il momento giusto, lo saprete" ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight. James Gunn ha voluto rassicurare …