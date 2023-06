Wax smette di seguire Maddalena | spunta uno scoop su Mattia e una fotografia strappata | cosa sta succedendo dopo Amici 22

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 21 giugno 2023)Full Out, lo spettacolo dedicato agli ex talenti di22 andato in onda su Italia 1 è stato letteralmente “ingoiato” dal gossip, tra interviste doppie e confronti tra cantanti e ballerini: eccoè successo tra Wax econ “incursione” anche diZenzola. Waxdiuno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.