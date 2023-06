Volley | l’Italia risplende in Nations League | Giannelli show | Iran ribaltato Michieletto top scorer

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023)ha sconfitto l’per 3-0 (25-19; 25-16; 26-24) e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva nella2023 dimaschile. Dopo i due successi ottenuti contro Cuba e Argentina a Ottawa, gli azzurri hanno incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura a Rotterdam (Paesi Bassi), surclassando i persiani in maniera nitida. Dopo due set letteralmente dominati in lungo e in largo, i ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono trovati costretti a inseguire nel terzo parziale e sono andati sotto anche per 20-24 prima di inscenare uno strepitoso parziale di 6-0 grazie al quale si sono chiusi i conti con il massimo scarto.si è così rilanciata in classifica generale, dove ora occupa il settimo posto provvisorio (3 vittorie, 9 punti): la ...